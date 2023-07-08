Черкас считает, что Маттссон сильнее Николаева и Подъяпольского

Бывший вратарь СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Сергей Черкас прокомментировал переход в петербургский клуб 31-летнего голкипера Юхана Маттсона.

«Маттсон, конечно, сильнее, чем Николаев и Подъяпольский, которые есть у СКА. Он стабильнее. Играя за «Автомобилист», показывал очень ровный высокий уровень. Я думаю, это усиление для армейцев. Потому что, по большому счету, если вспоминать серию СКА — ЦСКА в последнем плей-офф, то при равной, а иногда даже с преимуществом петербуржцев игре, команда проигрывала матчи. Именно из-за неровной игры вратаря. Когда Николаев защищал ворота уверенно, СКА побеждал. Поэтому приобретение Маттсона даст команде возможность более спокойно чувствовать себя в важных матчах и в плей-офф. В какой манере действует Маттсон? Вратарь габаритный, перекрывает большую площадь ворот, крепкая шведская школа, хорошо оснащен технически. И, главное, по игре за «Автомобилист» можно сказать, что у шведа не было по ходу сезона резких перепадов, что говорит о его психологической устойчивости», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

С 2021 года 31-летний вратарь играет в КХЛ. Помимо «Автомобилиста» швед также выступал за рижское «Динамо». В общей сложности голкипер провел в лиге 65 матчей при 92 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,32.