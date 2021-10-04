Стали известны лучшие игроки пятой недели регулярного чемпионата КХЛ
12:35
Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов пятой недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.
Лучшим вратарем признан Алексей Красиков («Спартак»), одержавший с командой две победы.
Лучшим защитником стал Антон Линдхольм («Динамо» Минск), набравший 4 (0+4) очка в трех матчах.
Лучшим нападающим признан Станислав Галиев («Динамо» Москва), одержавший с командой три победы в четырех матчах. Он набрал 7 (4+3) очков.
Лучший новичок — Александр Суворов («Динамо» Минск), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Настоящий вратарь из гроба вылезет — и гроб в щепки разлетится». Интервью тренера вратарей сборной России Кафанова
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю