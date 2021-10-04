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Стали известны лучшие игроки пятой недели регулярного чемпионата КХЛ

12:35
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Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов пятой недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарем признан Алексей Красиков («Спартак»), одержавший с командой две победы.

Лучшим защитником стал Антон Линдхольм («Динамо» Минск), набравший 4 (0+4) очка в трех матчах.

Лучшим нападающим признан Станислав Галиев («Динамо» Москва), одержавший с командой три победы в четырех матчах. Он набрал 7 (4+3) очков.

Лучший новичок — Александр Суворов («Динамо» Минск), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/04/490574.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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