Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

КХЛ: «Автомобилист» — «Авангард», ЦСКА — «Куньлунь», расписание и результаты матчей 4 октября

09:30
Игроки ХК ЦСКА. Фото ХК ЦСКА Игроки ХК ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки ХК ЦСКА. Фото ХК ЦСКА
Теги:
В понедельник, 4 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут семь матчей.

«Амур» — «Витязь»
12:00

«Адмирал» — «Динамо Р»
12:30

«Сибирь» — «Торпедо»
15:30

«Трактор» — «Йокерит»
17:00

«Автомобилист» — «Авангард»
17:00

ЦСКА — «Куньлунь»
19:30

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов
Фанат Джеки Чана, воспитывался кунг-фу-мамой, может проломить череп. Веном — самый креативный нокаутер в мире
«Остался бы в Австралии, если бы знал, как у нас будут относиться к моей дисциплине». Дмитрий Саутин — о тяжелых временах
Ахметов вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией
Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов
vs
0
Офсайд