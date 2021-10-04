КХЛ: «Автомобилист» — «Авангард», ЦСКА — «Куньлунь», расписание и результаты матчей 4 октября
09:30
В понедельник, 4 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут семь матчей.
«Амур» — «Витязь»
12:00
«Сибирь» — «Торпедо»
15:30
«Автомобилист» — «Авангард»
17:00
ЦСКА — «Куньлунь»
19:30
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
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