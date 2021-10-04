Точицкий: «Времени прошло еще слишком мало, хотя что-то в тактике Назаров поменял»

Форвард «Сочи» Никита Точицкий подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:7).

«Времени прошло еще слишком мало. Хотя, конечно, что-то в тактике Андрей Викторович поменял. Мы больше стали играть в давление, добавили агрессивности. Но кардинальных изменений и быть не могло. Повторю: слишком мало времени прошло. Мы вместе провели всего три тренировки», — приводит слова Точицкого официальный сайт КХЛ.

Автором победной шайбы стал форвард «Динамо» Марио Кемпе, который оформил дубль. У «Сочи» две шайбы забросил Никита Точицкий, 3 очка набрал Янис Якс (1+2).

После этого матча «Сочи» с 8 очками занимает последнее место в Западной конференции, минское «Динамо» с 15 очками — на шестой строчке Запада.