Стали известны детали обмена Хохлачева в «Амур»

«Спартак» обменял нападающего Александра Хохлачева в «Амур», получив форварда Артема Гуменюка и денежную компенсацию.

Как стало известно «СЭ», московский клуб получил 50 миллионов рублей в качестве компенсации.

По нашей информации, Хохлачев был недоволен действующим контрактом и сам просил обмена.

29-летний Хохлачев в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром «Спартака» с 55 (19+36) очками в 65 матчах. Всего в КХЛ он провел 436 матчей, забросил 109 шайб и сделал 167 результативных передач.