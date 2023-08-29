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Сегодня, 19:03

Стали известны детали обмена Хохлачева в «Амур»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Александр Хохлачев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» обменял нападающего Александра Хохлачева в «Амур», получив форварда Артема Гуменюка и денежную компенсацию.

Как стало известно «СЭ», московский клуб получил 50 миллионов рублей в качестве компенсации.

По нашей информации, Хохлачев был недоволен действующим контрактом и сам просил обмена.

29-летний Хохлачев в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром «Спартака» с 55 (19+36) очками в 65 матчах. Всего в КХЛ он провел 436 матчей, забросил 109 шайб и сделал 167 результативных передач.

Александр Хохлачев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Спартак (Москва)
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