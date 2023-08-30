Кто фаворит нового сезона КХЛ? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Журналисты «СЭ» Михаил Зислис, Алексей Шевченко, а также эксперт Леонид Вайсфельд возвращаются с первым эфиром в новом хоккейном сезоне. Начало эфира на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» — в 12.00.

Главные темы:

— анонс чемпионата КХЛ — фавориты сезона;

— дело Ивана Федотова: будет ли он играть за ЦСКА;

— как СКА обходит потолок зарплат: все ли честно;

— кто понравился на предсезонке.