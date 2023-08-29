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Сегодня, 15:57

«Адмирал» по буллитам победил минское «Динамо»

Руслан Минаев
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«Адмирал» обыграл «Динамо» Минск в заключительном товарищеском матче межсезонья — 4:3.

У клуба из Владивостока голы на счету Максима Чудинова, Николая Чебыкина и Алексея Соловьева. У минчан шайбы на счету Даниила Сотишвили, Владислава Кодола и Ника Меркли.

Победный буллит реализовал Тайлер Граовац.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо Мн» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:4 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Сотишвили — 1, 18:56 — 1:0. Кодола — 3 (Мороз), 19:49 — 2:0. Чудинов — 2, 36:21 — 2:1. Меркли — 1 (Волков), 46:59 — 3:1. Чебыкин — 2, 51:35 — 3:2. Соловьев — 2, 55:29 — 3:3.

Победный буллит: Граовац.

Вратари: Фергюсон — Хомченко.

29 августа. Минск. Олимпик Арена.

ХК Адмирал
ХК Динамо (Минск)
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