Стала известна зарплата защитника «Адмирала» Метальникова по новому контракту

«Адмирал» объявил о продлении контракта с защитником Леонидом Метальниковым.

Как стало известно «СЭ», зарплата Метальникова составит 14 миллионов рублей в год.

32-летний Метальников выступает за «Адмирал» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он сделал четыре результативных передачи в 60 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ и один голевой пас в 12 играх плей-офф.