Дмитрий Квартальнов стал главным тренером минского «Динамо»

Дмитрий Квартальнов стал главным тренером минского «Динамо», сообщает пресс-служба команды.

57-летний специалист подписал контракт с клубом на один год.

Предыдущим местом работы Квартальнова был «Ак Барс», он возглавлял команду с 2019 по 2022 год.

Также Квартальнов тренировал «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА и «Локомотив».