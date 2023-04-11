Пять клубов КХЛ интересуются нападающим системы «Торонто» Гоголевым

Пять клубов КХЛ интересуются нападающим Павлом Гоголевым, который выступает в системе «Торонто». Большую часть этого сезона он проводит в лиге Восточного побережья.

Среди этих 5 клубов — московское «Динамо» и «Нефтехимик».

В сезоне-2022/23 Гоголев набрал 64 (33+31) очка в 44 матчах за команду «Ньюфаундленд Гроулерс», выступающую в лиге Восточного побережья.