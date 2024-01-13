«Авангард» обыграл «Амур» во втором матче подряд — омичи продлили серию до пяти побед

«Авангард» на выезде обыграл «Амур» во втором матче подряд в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:1.

У гостей по два очка набрали Дамир Жафяров, Николай Прохоркин и Дамир Шарипзянов. У хозяев гол забыл Дмитрий Шевченко.

Перед игрой арбитр Денис Наумов и главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец обнялись. В предыдущем матче команд судья нецензурно обратился к специалисту и сказал ему закрыть рот.

«Авангард» одержал пятую победу подряд. Омский клуб набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Амур» потерпел третье поражение подряд. Хабаровский клуб с 50 очками — на 10-й строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Николишин — 6 (Шарипзянов, Чистяков), 17:34 — 0:1. Шевченко — 11 (Щемеров, Колесников), 25:29 — 1:1. Прохоркин — 11 (бол., Жафяров, Шарипзянов), 27:41 — 1:2. Жафяров — 3 (Прохоркин, Юрчо), 35:00 — 1:3.

Вратари: Лозебников — Мишуров.

Штраф: 10 — 9.

Броски: 31 (7+18+6) — 25 (5+12+8).

Судьи: Наумов, Ромасько.

13 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.