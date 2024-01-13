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Сегодня, 12:18

«Авангард» обыграл «Амур» во втором матче подряд — омичи продлили серию до пяти побед

Руслан Минаев
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«Авангард» на выезде обыграл «Амур» во втором матче подряд в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:1.

У гостей по два очка набрали Дамир Жафяров, Николай Прохоркин и Дамир Шарипзянов. У хозяев гол забыл Дмитрий Шевченко.

Перед игрой арбитр Денис Наумов и главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец обнялись. В предыдущем матче команд судья нецензурно обратился к специалисту и сказал ему закрыть рот.

«Авангард» одержал пятую победу подряд. Омский клуб набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Амур» потерпел третье поражение подряд. Хабаровский клуб с 50 очками — на 10-й строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Николишин — 6 (Шарипзянов, Чистяков), 17:34 — 0:1. Шевченко — 11 (Щемеров, Колесников), 25:29 — 1:1. Прохоркин — 11 (бол., Жафяров, Шарипзянов), 27:41 — 1:2. Жафяров — 3 (Прохоркин, Юрчо), 35:00 — 1:3.

Вратари: Лозебников — Мишуров.

Штраф: 10 — 9.

Броски: 31 (7+18+6) — 25 (5+12+8).

Судьи: Наумов, Ромасько.

13 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 51 33 18 72
2 Авангард 50 34 16 71
3 Сал. Юлаев 49 30 19 63
4 Трактор 51 28 23 61
5 Автомобилист 51 28 23 61
6 Лада 51 24 27 59
7 Ак Барс 49 28 21 58
8 Сибирь 51 23 28 55
9 Нефтехимик 51 21 30 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 49 14 35 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 33 16 70
2 Динамо М 50 33 17 70
3 СКА 50 33 17 68
4 Спартак 51 30 21 67
5 Торпедо 49 29 20 61
6 ЦСКА 49 26 23 56
7 Северсталь 49 24 25 55
8 Динамо Мн 48 21 27 47
9 Куньлунь РС 51 16 35 38
10 Витязь 49 15 34 36
11 Сочи 51 14 37 34
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