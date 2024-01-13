«Авангард» обыграл «Амур» во втором матче подряд — омичи продлили серию до пяти побед
«Авангард» на выезде обыграл «Амур» во втором матче подряд в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:1.
У гостей по два очка набрали Дамир Жафяров, Николай Прохоркин и Дамир Шарипзянов. У хозяев гол забыл Дмитрий Шевченко.
Перед игрой арбитр Денис Наумов и главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец обнялись. В предыдущем матче команд судья нецензурно обратился к специалисту и сказал ему закрыть рот.
«Авангард» одержал пятую победу подряд. Омский клуб набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Амур» потерпел третье поражение подряд. Хабаровский клуб с 50 очками — на 10-й строчке таблицы «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Голы: Николишин — 6 (Шарипзянов, Чистяков), 17:34 — 0:1. Шевченко — 11 (Щемеров, Колесников), 25:29 — 1:1. Прохоркин — 11 (бол., Жафяров, Шарипзянов), 27:41 — 1:2. Жафяров — 3 (Прохоркин, Юрчо), 35:00 — 1:3.
Вратари: Лозебников — Мишуров.
Штраф: 10 — 9.
Броски: 31 (7+18+6) — 25 (5+12+8).
Судьи: Наумов, Ромасько.
13 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
|Восточная конференция
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|28
|23
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|21
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|8
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|23
|28
|55
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|51
|21
|30
|51
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|21
|29
|50
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|В
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|49
|26
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|7
|Северсталь
|49
|24
|25
|55
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|51
|16
|35
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|13.01
|10:00
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Амур – Авангард
|1 : 3
|13.01
|14:30
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Автомобилист – Лада
|- : -
|13.01
|18:00
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Динамо М – Торпедо
|- : -