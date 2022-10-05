Стала известна зарплата новичка «Трактора» Шумакова

Нападающий Сергей Шумаков в ближайшее время подпишет контракт с «Трактором». Об этом ранее сообщил «Чемпионат».

По информации «СЭ», зарплата игрока составит 10 миллионов рублей до конца сезона. При этом в контракте Шумакова предусмотрены бонусы, превышающие сумму оклада.

В прошлом сезоне 30-летний Шумаков выступал за «Автомобилист», на его счету 25 (10+15) очков в 38 матчах за команду из Екатеринбурга.