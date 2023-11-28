Стала известна зарплата новичка «Ак Барса» Марченко
Защитник Алексей Марченко подписал контракт с «Ак Барсом» до конца этого сезона.
Как стало известно «СЭ», зарплата Марченко в нынешнем сезоне составит 7 миллионов рублей в год.
В сезоне-2022/23 31-летний защитник выступал за «Локомотив», в составе которого провел 34 матча и сделал 8 голевых передач.
«Ак Барс» в текузем сезоне занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 35 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|36
|24
|12
|52
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|36
|19
|17
|46
|4
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|5
|Ак Барс
|35
|20
|15
|42
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|37
|19
|18
|42
|8
|Сибирь
|36
|17
|19
|39
|9
|Амур
|35
|14
|21
|34
|10
|Нефтехимик
|35
|14
|21
|34
|11
|Барыс
|36
|10
|26
|27
|12
|Адмирал
|33
|9
|24
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|37
|24
|13
|51
|2
|Динамо М
|35
|24
|11
|51
|3
|Локомотив
|34
|22
|12
|46
|4
|Торпедо
|36
|20
|16
|43
|5
|СКА
|34
|21
|13
|42
|6
|ЦСКА
|35
|19
|16
|40
|7
|Северсталь
|35
|15
|20
|35
|8
|Динамо Мн
|34
|15
|19
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|36
|13
|23
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
Результаты / календарь
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2.12
3.12
|28.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|28.11
|15:30
|
Сибирь – Северсталь
|- : -
|28.11
|19:00
|
Ак Барс – Лада
|- : -
|28.11
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|28.11
|19:30
|
СКА – Динамо М
|- : -
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