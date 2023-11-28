Стала известна зарплата новичка «Ак Барса» Марченко

Защитник Алексей Марченко подписал контракт с «Ак Барсом» до конца этого сезона.

Как стало известно «СЭ», зарплата Марченко в нынешнем сезоне составит 7 миллионов рублей в год.

В сезоне-2022/23 31-летний защитник выступал за «Локомотив», в составе которого провел 34 матча и сделал 8 голевых передач.

«Ак Барс» в текузем сезоне занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 35 матчах.