Стала известна зарплата новичка «Ак Барса» Барберио

По информации «СЭ», канадский защитник Марк Барберио получит в «Ак Барсе» 30 миллионов рублей до конца сезона.

Игрок подписал контракт с казанским клубом в начале декабря. Перед этим он был выкуплен у швейцарской «Лозанны».

В НХЛ Барберио играл за «Тампу», «Монреаль» и «Колорадо», последние два сезона выступал за «Лозанну».

В общей сложности хоккеист провел в регулярном чемпионате НХЛ 272 матча, набрав 56 (14+42) очков.