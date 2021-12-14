Стала известна зарплата новичка «Ак Барса» Барберио
17:10
По информации «СЭ», канадский защитник Марк Барберио получит в «Ак Барсе» 30 миллионов рублей до конца сезона.
Игрок подписал контракт с казанским клубом в начале декабря. Перед этим он был выкуплен у швейцарской «Лозанны».
В НХЛ Барберио играл за «Тампу», «Монреаль» и «Колорадо», последние два сезона выступал за «Лозанну».
В общей сложности хоккеист провел в регулярном чемпионате НХЛ 272 матча, набрав 56 (14+42) очков.
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