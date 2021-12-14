«Ак Барс» продлил контракт с голкипером Биляловым

«Ак Барс» подписал новое соглашение с вратарем Тимуром Биляловым.

Как сообщается на официальном сайте команды, контракт будет действовать до конца сезона КХЛ-2023/24.

«Очень рад, что продолжу свою карьеру в «Ак Барсе». Для меня большая честь и ответственность — играть в составе этой команды и выступать с гербом нашей республики на груди. Это мой родной клуб, который многое сделал для меня, я хочу помогать ему побеждать. У нас большие цели, и я буду делать все возможное, чтобы выполнить их вместе с командой», — сказал Билялов.

26-летний вратарь в текущем сезоне российского турнира сыграл за казанский клуб 26 матчей, в которых одержал 13 побед.