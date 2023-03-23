Стала известна зарплата нападающего Ткачева по новому контракту с «Трактором»

В четверг, 23 марта, «Трактор» подписал новый контракт с нападающим Владимиром Ткачевым на 2 года.

По информации «СЭ», зарплата Ткачева составит 65 миллионов рублей в год.

29-летний форвард набрал 37 (16+21) очков в 63 матчах регулярного чемпионата в составе челябинского клуба. «Трактор» не смог выйти в плей-офф по итогам регулярки.