Орлов: «Разве можно утверждать, что «Торпедо» засудили в матчах со СКА? Посмотрите на количество бросков»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу СКА в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Торпедо». Хоккеисты из Санкт-Петербурга обыграли команду Игоря Ларионова со счетом 4-0 в серии.

— Думал, что «Торпедо» что-то отщипнет, но после первого матча сказалась физическая подготовленность игроков, — считает Орлов. — Все-таки игроки у СКА более мастеровитые. Казалось, Нижний на подъеме, но СКА оказался лучше. После 0:2, 1:3 отыгрался, показал что-то новое. Это говорит о командной воле. Для игровых видов спорта самое важное — не опускать руки, когда начинаешь уступать, помнить, что матч длится три периода. У СКА молодая команда — посмотрите, сколько в этом сезоне заиграно новых людей. Они берут лидерство в свои руки. В каждой пятерке должны быть лидеры, это необходимо, игроки должны уметь брать на себя игру. Хороши Глотов, Хайруллин, мне очень нравится Бардаков за его бойцовские качества, жаль, что он травмирован. Приход Яшкина опять же — здорово угадал штаб, что его пригласил. У него русская ментальность, сколько полезного он сделал в этом сезоне — шайбы, вбрасывания, единоборства. Но самое главное — удачно подобранный тренерский состав. Это вкус Романа Ротенберга, он здорово сработал. Одной головы мало, сейчас идет точечная специализация — большинство, меньшинство. Здесь у СКА еще большой потенциал. Конечно, болельщиков волнует, как команда сыграет дальше, очень интересно, кто станет соперником. Ждем кульминацию. Настроение от СКА хорошее: команда идет вперед, и это очень интересно.

— А вот Максим Сушинский говорит, что торпедовцев засуживали.

— Видел этот комментарий. Не хочу вступать с ним в полемику — видимо, он считает себя обделенным. Сам петербуржец, а о нем нигде не говорят. Это чисто популистская история, с «Зенитом» иногда происходит то же самое. Все-таки есть три судьи, всегда бывают какие-то моменты, но побеждает тот, кто сильнее. Разве можно утверждать, что «Торпедо» засудили в матчах за СКА? Посмотрите на количество бросков сегодня, хотя у СКА штрафа больше. В хоккее судьи, конечно, могут влиять, но когда такое превосходство в количестве бросков, в выигранных единоборствах, в других компонентах, о чем можно говорить.

В среду СКА одержал волевую победу над «Торпедо» (5:3) и завершил серию 4-0. Армейский клуб стал первым, кто вышел в полуфинал Кубка Гагарина.