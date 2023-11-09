Стала известна зарплата нападающего «Локомотива» Лихачева

Нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачев подписал новый контракт с ярославским клубом до 30 апреля 2026 года.

Как стало известно «СЭ», зарплата 22-летнего форварда в этом сезоне составит 4 миллиона рублей в год, в последующих двух сезонах — по 20 миллионов в год.

В этом сезоне хоккеист набрал 16 (8+8) очков в 25 встречах КХЛ. «Локомотив» после 27 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 34 очка.