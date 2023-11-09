Мартемьянов рассказал, что позволило «Амуру» переломить ход матча с «Автомобилистом»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«В первом периоде немного долго входили в игру, соперник владел инициативой. Правильная игра в обороне помогла нам перешагнуть эту грань. Второй период, я считаю, нам удался — нейтрализовали мощную атаку соперника, нападения у них очень хорошее. Все звенья у нас забили, это радует», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Амур» в 27 матчах набрал 28 очков и расположился на 10-м месте на «Востоке». «Автомобилист» идет на 7-й строчке, имея в активе 34 балла после 30 встреч.