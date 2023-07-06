Стала известна зарплата нападающего «Барыса» Шапю по новому контракту

«Барыс» подписал новый контракт на один год с канадским нападающим Майклом Шапю.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока по новому контракту составит 42 миллиона рублей в год.

Шапю выступает за «Барыс» с осени 2022 года. Большую часть сезона-2022/23 31-летний канадец восстанавливался от травмы, на его счету 3 гола в 10 матчах за команду из Астаны.