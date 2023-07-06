Нападающий системы «Айлендерс» Андреофф близок к переходу в «Сибирь»
Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Энди Андреофф может продолжить карьеру в «Сибири».
Минувший сезон 32-летний форвард провел в системе «Айлендерс», сыграв всего три матча в НХЛ, но стал лучшим снайпером регулярного чемпионата АХЛ (37 шайб в 69 играх).
В четверг, 6 июля, ньюйоркцы выкупили контракт хоккеиста, который действовал до 2024 года, и тот стал свободным агентом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости