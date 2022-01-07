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Федоров: «ЦСКА не менял режим работы после информации о заболевших ковидом»

7 января, 23:15
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров отметил, что выявленные случаи заражения коронавирусом среди игроков и тренеров не повлияли на работу команды.

Ранее стало известно о том, что положительные тесты на коронавирус сдали тренеры Евгений Корешков и Владимир Чебатуркин, а также защитник Никита Нестеров и Джон Гилмор и нападающий Владислав Каменев.

«Комментировать ситуацию будут врачи, какие-то детали пояснить не смогу. Как я сказал до игры, никаких указаний или другой информации, что что-то надо менять, не поступало. Мы работали в обычном режиме, и без тех игроков и товарищей продолжим работать в том же ключе», — цитирует ТАСС Федорова.

ЦСКА в пятницу дома проиграл в овертайме подольскому «Витязю» со счетом 3:4. Гости в овертайме заменили вратаря на четвертого полевого игрока.

«Мы знали, что они пользуются этим приемом, и довели это до ребят. Насчет нас я пояснял, что смена вратаря — это возможность не доводить до буллитов, сыграть в большинстве, и мы начали это пробовать только в этом сезоне», — отметил Федоров.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13371375

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Роман Шишов все материалы автора
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