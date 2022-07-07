Стал известен наиболее вероятный вариант формата плей-офф КХЛ

«СЭ» стал известен наиболее вероятный вариант формата Кубка Гагарина.

По нашим данным, первый раунд плей-офф пройдет по прежней схеме — внутри Западной и Восточной конференций. А со второго раунда будет составлен общий посев клубов по итогам регулярного чемпионата, в котором команда с самым высоким показателем сыграет с командой с самим низким.

Ранее «СЭ» публиковал формат календаря регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ по проекту ФХР.