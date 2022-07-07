Формат плей-офф КХЛ будет обсуждаться после публикации календаря регулярного чемпионата

По информации «СЭ», КХЛ планирует в ближайшие дни опубликовать календарь регулярного чемпионата.

Однако формат плей-офф (по конференциями или перекрестный) до сих пор не утвержден. Он будет обсуждаться уже после публикации календаря первой части сезона.

Ранее «СЭ» публиковал формат календаря регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ по проекту ФХР. В регулярном чемпионате будет сыграно 70 матчей. При появлении «сильного» дивизиона поменяется и структура плей-офф. Напрямую в Кубок Гагарина будут попадать 8 или 10 (есть разные варианты) команд из «Юрзинова» и 4 из «Якушева». Еще по 2 или 4 клуба из каждого дивизиона будут участвовать в плей-ин.