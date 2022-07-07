«Авангард» прокомментировал информацию о 12 выездных матчах на старте сезона

«Авангард» прокомментировал информацию о 12 выездных матчах на старте сезона. Пресс-служба омского клуба рассказала, что отправила в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) свои пожелания по календарю.

«На данный момент мы ждем проект календаря от коллег из КХЛ, отправили им свои пожелания. Но озвученный ранее срок 1 сентября — это ожидаемый срок ввода в эксплуатацию арены, а не первой домашней игры. После ввода в эксплуатацию на арене необходимо провести ряд обязательных процедур — тестовые мероприятия, проверка корректной работы всех систем и так далее.

Пожелания по календарю были составлены исходя из этого. Как только КХЛ утвердит календарь, мы сразу же об этом расскажем нашим болельщикам, которые с нетерпением ждут нового сезона на домашней арене. Как раз в ближайшее время планируем объявить о запуске продаж сезонных абонементов», — сообщили «Чемпионату» в «Авангарде».