Ложкин: «Витязю» удалось подготовить Шерстнева, Деткова, Бусыгина и Ярового»
Спортивный директор «Витязя» Евгений Ложкин рассказал, кого из игроков молодежной команды считает наиболее перспективными.
«Результата мы не достигли, проиграв «Капитану». Но тренерский штаб подготовил вратаря Савелия Шерстнева, который отправился в «Рязань-ВДВ». Там все им восхищаются. Также нам удалось подготовить защитников Беляева, Деткова и Швангирадзе. Двое из них сейчас с нами, они уверенно зашли в основную команду. Беляев работает в Рязани, у него все здорово. Также получилось наиграть Алмазова, Ярового и Бусыгина», — цитирует Ложкина «РБ Спорт».
Основная команда «Витязя» на старте нового сезона КХЛ сыграет против «Амура». Матч между командами пройдет 2 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
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