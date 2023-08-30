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Сегодня, 15:35

Ложкин: «Витязю» удалось подготовить Шерстнева, Деткова, Бусыгина и Ярового»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Витязя» Евгений Ложкин рассказал, кого из игроков молодежной команды считает наиболее перспективными.

«Результата мы не достигли, проиграв «Капитану». Но тренерский штаб подготовил вратаря Савелия Шерстнева, который отправился в «Рязань-ВДВ». Там все им восхищаются. Также нам удалось подготовить защитников Беляева, Деткова и Швангирадзе. Двое из них сейчас с нами, они уверенно зашли в основную команду. Беляев работает в Рязани, у него все здорово. Также получилось наиграть Алмазова, Ярового и Бусыгина», — цитирует Ложкина «РБ Спорт».

Основная команда «Витязя» на старте нового сезона КХЛ сыграет против «Амура». Матч между командами пройдет 2 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-lozhkin-nam-udalos-podgotovit-sherstneva-detkova-busy-gina-i-yarovogo/
Хоккей
ХК Витязь
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