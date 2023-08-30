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Сегодня, 15:10

Крикунов: «Нужно понять, что за допинг нашли у игроков «Толпара». Это может быть милдронат»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на информацию о том, что у многих хоккеистов «Толпара» обнаружен допинг.

«Нужно понять, что за допинг. Это может быть милдронат, который вообще не допинг, но был внесен в список запрещенных. Его давали раньше хоккеистам после тренировки, после игры, чтобы сердечная мышца сильно не страдала от тяжелой работы. Мы же не знаем, какой там допинг. Может быть, это на самом деле милдронат. Он создавался, чтобы поддержать сердечную мышцу, а не для того, чтобы быстрее бегать и дальше прыгать», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

В апреле этого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний. В августе появилась информация, что у всех игроков команды, за исключением травмированных, были обнаружены запрещенные вещества.

Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-nuzhno-ponyat-chto-za-doping-nashli-u-igrokov-tolpara-mozhet-eto-mildronat-278965/
Хоккей
ХК Толпар
Владимир Крикунов
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