Гомоляко: «У всех команд сейчас вратари не в лучшей форме»
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал игру вратарей на предсезонном турнире в Уфе и будущее нападающего Дмитрия Силантьева.
— Вратари «Металлурга» убеждают вас, что правильно выбрали нынешнюю четверку?
— Не хотел бы сейчас делать выводы. У всех команд сейчас вратари не в лучшей форме. Выводы делать пока не стоит.
— По Дмитрию Силантьеву, который подписал просмотровый контракт, сделали вывод?
— Думаю, да.
— Оставите?
— Да.
— На двустороннем контракте?
— У нас есть определенные условия. Понятно, что с приездом иностранцев он не будет так часто попадать в состав. Хотелось бы, чтобы он играл. На одностороннем контракте он не будет получать достаточно игровой практики. И для нас, и для него хорошо иметь двусторонний контракт для поддержания игровой практики.
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ЦСКА – Ак Барс
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