Гомоляко: «У всех команд сейчас вратари не в лучшей форме»

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал игру вратарей на предсезонном турнире в Уфе и будущее нападающего Дмитрия Силантьева.

— Вратари «Металлурга» убеждают вас, что правильно выбрали нынешнюю четверку?

— Не хотел бы сейчас делать выводы. У всех команд сейчас вратари не в лучшей форме. Выводы делать пока не стоит.

— По Дмитрию Силантьеву, который подписал просмотровый контракт, сделали вывод?

— Думаю, да.

— Оставите?

— Да.

— На двустороннем контракте?

— У нас есть определенные условия. Понятно, что с приездом иностранцев он не будет так часто попадать в состав. Хотелось бы, чтобы он играл. На одностороннем контракте он не будет получать достаточно игровой практики. И для нас, и для него хорошо иметь двусторонний контракт для поддержания игровой практики.