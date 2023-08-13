17-летний форвард СКА Демидов ответил на вопрос о сравнении с Мичковым
Нападающий СКА Иван Демидов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о дружбе с другим главным талантом российского хоккея — Матвеем Мичковым.
— После матчей в Сочи на улице вас с Матвеем Мичковым встречали болельщики. Приятно, что фанаты узнают?
— Не сказать, что меня часто узнают, как Матвея, но такое внимание болельщиков, конечно, приятно.
— Давно дружите с Матвеем?
— С момента моего перехода в СКА. Ходим вместе куда-нибудь — в Сочи, например, на пляж.
— Привыкли к сравнениям с Мичковым?
— Да. Сравнивать кого-то — не наше дело. Нам надо играть. А сравнениями пусть занимаются эксперты и аналитики. В прошлом сезоне у меня был ажиотаж: выходишь и думаешь, что Матвей забил бы в этой ситуации, а ты — нет. Начинаешь немного загоняться. Сейчас такого нет, тем более мы играем вместе.
— По игровым навыкам вас можно как-то сравнить?
— На мой взгляд — нет. Матвей больше заточен на гол, как игрок, который в одиночку может вытащить команду и забить в нужный момент. Я больше заточен на пас, чтобы вывести партнера на убойную позицию, хотя и сам могу забить. Мы совершенно разные игроки.
— В первый сезон МХЛ вы показали равнозначную статистику по голам и передачам. Во втором сезоне увеличилось количество ассистов. Что изменилось?
— Ко мне поставили моего брата Семена. Мы распределили роли в звене: он больше снайпер, а я лучше играю в пас. Я отдавал — он забивал.
— Приятнее забить гол или отдать шикарный пас партнеру?
— Забивать классно, но отдать пас на пустые ворота или на убойную позицию мне лично приятнее.
— Считаете Мичкова конкурентом за место в составе?
— Думаю, нет. Неправильно называть его конкурентом. Мы оба входим в группу лимитчиков, но Матвей сейчас выходит в центре и изучает эту позицию, а я играю с краю. Мы никак не можем конкурировать.
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