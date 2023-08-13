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Сегодня, 16:15

17-летний форвард СКА Демидов ответил на вопрос о сравнении с Мичковым

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий СКА Иван Демидов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о дружбе с другим главным талантом российского хоккея — Матвеем Мичковым.

— После матчей в Сочи на улице вас с Матвеем Мичковым встречали болельщики. Приятно, что фанаты узнают?

— Не сказать, что меня часто узнают, как Матвея, но такое внимание болельщиков, конечно, приятно.

— Давно дружите с Матвеем?

— С момента моего перехода в СКА. Ходим вместе куда-нибудь — в Сочи, например, на пляж.

— Привыкли к сравнениям с Мичковым?

— Да. Сравнивать кого-то — не наше дело. Нам надо играть. А сравнениями пусть занимаются эксперты и аналитики. В прошлом сезоне у меня был ажиотаж: выходишь и думаешь, что Матвей забил бы в этой ситуации, а ты — нет. Начинаешь немного загоняться. Сейчас такого нет, тем более мы играем вместе.

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— По игровым навыкам вас можно как-то сравнить?

— На мой взгляд — нет. Матвей больше заточен на гол, как игрок, который в одиночку может вытащить команду и забить в нужный момент. Я больше заточен на пас, чтобы вывести партнера на убойную позицию, хотя и сам могу забить. Мы совершенно разные игроки.

— В первый сезон МХЛ вы показали равнозначную статистику по голам и передачам. Во втором сезоне увеличилось количество ассистов. Что изменилось?

— Ко мне поставили моего брата Семена. Мы распределили роли в звене: он больше снайпер, а я лучше играю в пас. Я отдавал — он забивал.

— Приятнее забить гол или отдать шикарный пас партнеру?

— Забивать классно, но отдать пас на пустые ворота или на убойную позицию мне лично приятнее.

— Считаете Мичкова конкурентом за место в составе?

— Думаю, нет. Неправильно называть его конкурентом. Мы оба входим в группу лимитчиков, но Матвей сейчас выходит в центре и изучает эту позицию, а я играю с краю. Мы никак не можем конкурировать.

ХК СКА
Иван Демидов
Матвей Мичков
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