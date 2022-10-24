Гомоляко — о Голдобине: «Все хотят, чтобы он остался в команде»
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» прокомментировал возможный обмен форварда Николая Голдобина.
— Сейчас у вас есть стопроцентная уверенность, что Николай Голдобин останется в команде?
— Стопроцентной уверенности нет ни у кого. Я хочу, чтобы Голдобин остался. Коля хочет остаться. Одним словом, все хотят этого. Это видно по нашим трибунам. Посмотрите, сколько болельщиков приходят с плакатами в поддержку Коли. Все мы ждем, когда он заиграет на уровне прошлого сезона.
— От нескольких людей слышал версию, что Николай не лучшим образом подготовился к сезону. Но, мне кажется, за время командных сборов натренировать можно даже меня.
— Так его и натренировали. Сборы прошли хорошо. Вопрос еще и в психологии. Возможно, он не мог заставить себя играть в полную силу на предсезонных турнирах. Сейчас пытаемся вывести Голдобина на уровень прошлого сезона — и даже выше. Он может играть лучше, чем в прошлом году.
— Много клубов интересовались Николаем, когда зашли разговоры об обмене?
— Обменять игрока уровня Голдобина можно только на игрока с сопоставимым мастерством. Три-четыре клуба звонили, спрашивали. Но они знали, что я всегда говорил: «Я Колю не отдам». Конкретных разговоров не было. Меня спрашивали: «Правда будете менять?» Я отвечал: «Нет, неправда». Коля не хочет уезжать из Магнитогорска. Ему нравится команда, он хочет играть.
В сезоне-2022/23 Голдобин набрал 10 (4+6) очков в 15 матчах за «Металлург». Ранее появлялась информация о том, что 27-летний россиянин может покинуть клуб из Магнитогорска.
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