Официальный Твиттер СКА опубликовал видео с участием нападающего Николая Прохоркина, который сегодня, 1 мая, покинул команду.

25-летний россиянин выступал за СКА с 2016 по 2019 год. В 2017-м завоевал с питерцами Кубок Гагарина.

Ранее Прохоркин в интервью "СЭ" объявил об отъезде за океан и переходе в "Лос-Анджелес", который владеет правами на игрока в НХЛ.

Все о КХЛ – здесь