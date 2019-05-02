Официальный Твиттер СКА опубликовал видео с участием нападающего Николая Прохоркина, который сегодня, 1 мая, покинул команду.
25-летний россиянин выступал за СКА с 2016 по 2019 год. В 2017-м завоевал с питерцами Кубок Гагарина.
Ранее Прохоркин в интервью "СЭ" объявил об отъезде за океан и переходе в "Лос-Анджелес", который владеет правами на игрока в НХЛ.
Спасибо, Коля! pic.twitter.com/g0bXfuoJSj
– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 2 мая 2019 г.
Спасибо, Коля! pic.twitter.com/g0bXfuoJSj
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