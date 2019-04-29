Нападающий СКА Николай Прохоркин в интервью "СЭ" объявил об отъезде за океан и переходе в "Лос-Анджелес", который владеет правами на игрока в НХЛ.

- Уезжаю в Лос-Анджелес, точно не останусь, так как даже не веду никаких переговоров с клубами КХЛ. Это будет максимальный контракт (контракт новичка, который предполагает максимальные бонусы. - Прим. "СЭ"). Мы обсуждали, что меня могут отправить в фарм-клуб, но, надеюсь, этого не случится. Хочется закрепиться в НХЛ, играть там несколько лет. Еду с семьей: жена, двое детей и собака. (Алексей Шевченко)