Спартаковец Порядин выиграл конкурс на точность броска на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ

Нападающий «Спартака» Павел Порядин победил в конкурсе на точность броска на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ. Участники должны были поразить пять закрепленных в воротах мишеней, потратив на это как можно меньше времени и шайб.

Представитель дивизиона Боброва Порядин выбил пять мишеней пятью бросками за 7,325 секунд.

Трою Джозефсу («Лада») из дивизиона Харламова тоже потребовалось всего пять попыток, однако канадец не уложился даже в десять секунд. Виталий Пинчук («Динамо» Минск, дивизион Тарасова) и Николай Прохоркин («Сибирь», дивизион Чернышева) не смогли побить результат Порядина.

Команда дивизиона Боброва выиграла второй конкурс из двух. Ранее защитник СКА Александр Никишин победил в конкурсе на силу броска.