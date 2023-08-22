«Спартак» заключил однолетний контракт с защитником Исаевым

«Спартак» заключил двусторонний контракт на один год с защитником Игорем Исаевым.

Как сообщает пресс-служба клуба, 28-летний игрок начнет сезон в составе «Химика» из Воскресенска.

Исаев на протяжении всей карьеры выступал в системе «Трактора», дважды став бронзовым призером КХЛ (2018, 2022) и МХЛ (2014, 2015). Всего в КХЛ на его счету 214 матчей и 37 (6+31) очков.