Константин Власов стал новым тренером вратарей московского «Динамо»

Московское «Динамо» объявило, что новым тренером вратарей стал Константин Власов.

«Константин Власов — современный тренер, имеющий за своей спиной богатый опыт работы с вратарями, как на льду, так и в психологическом плане. Немаловажно, что этот опыт победный. Я уверен, что Константин Владимирович добавит надежности и стабильности нашей молодой вратарской бригаде», — приводит слова главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова сайт клуба.

Карьеру наставника Власов начал в 2006 году в «Газовике». С «Рубином» он становился обладателем Братины и серебряных медалей ВХЛ.

В КХЛ Власов работал с «Адмиралом» и ЦСКА, а последние три сезона провел в штабе «Автомобилиста».