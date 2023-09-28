«Спартак» забросил 4 шайбы в ворота «Северстали» за 7 минут

«Спартак» забросил 5 шайб в ворота «Северстали», уступая со счетом 0:2 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

4 из них были забиты во втором периоде с 4-й по 11-ю минуту. Отличились Максим Цыплаков (дубль), Егор Зайцев и Матвей Заседа.

На данный момент счет в матче 5:2 в пользу «Спартака».