«Спартак» забросил 4 шайбы в ворота «Северстали» за 7 минут
«Спартак» забросил 5 шайб в ворота «Северстали», уступая со счетом 0:2 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
4 из них были забиты во втором периоде с 4-й по 11-ю минуту. Отличились Максим Цыплаков (дубль), Егор Зайцев и Матвей Заседа.
На данный момент счет в матче 5:2 в пользу «Спартака».
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|6
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|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
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|6
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|Трактор
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|Куньлунь РС
|12
|6
|6
|12
|8
|Северсталь
|9
|5
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|11
|9
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|10
|ЦСКА
|11
|4
|7
|9
|11
|Витязь
|12
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2.10
3.10
|28.09
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|2 : 3 Б
|28.09
|19:00
|
Торпедо – Ак Барс
|2 : 1 ОТ
|28.09
|19:00
|
Витязь – Лада
|1 : 0 ОТ
|28.09
|19:00
|
Северсталь – Спартак
|3 : 5
|28.09
|19:30
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
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