«Спартак» победил «Йокерит» в овертайме и прервал серию их трех поражений подряд
21:47
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал «Йокерит». Московский клуб одержал победу в овертайме — 3:2.
Команда Олега Знарка прервала серию из трех поражений подряд.
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«Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Талалуев — 7 (Бакош), 16:09 — 1:0. Йоэнсуу — 9, 18:53 — 1:1. Кулик — 1 (Лехтеря, Широков), 20:12 — 2:1. Савинайнен — 8 (Шредер, Толванен), 20:48 — 2:2. Бакош — 9 (Юсе, Авершин), 60:56 — 3:2.
Вратари: Гудачек — Калниньш.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 25 (11+9+4+1) — 29 (2+13+14+0).
Судьи: Белов, Франо.
7 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».
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