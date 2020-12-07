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«Спартак» победил «Йокерит» в овертайме и прервал серию их трех поражений подряд

21:47
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал «Йокерит». Московский клуб одержал победу в овертайме — 3:2.

Команда Олега Знарка прервала серию из трех поражений подряд.

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«Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Талалуев — 7 (Бакош), 16:09 — 1:0. Йоэнсуу — 9, 18:53 — 1:1. Кулик — 1 (Лехтеря, Широков), 20:12 — 2:1. Савинайнен — 8 (Шредер, Толванен), 20:48 — 2:2. Бакош — 9 (Юсе, Авершин), 60:56 — 3:2.

Вратари: Гудачек — Калниньш.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 25 (11+9+4+1) — 29 (2+13+14+0).

Судьи: Белов, Франо.

7 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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