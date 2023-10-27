«Барыс» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ
«Динамо» Минск на выезде обыграло «Барыс» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Видео лучших моментов матча «Барыс» — «Динамо» Минск опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Динамо» с 23 очками занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада». «Барыс» с 21 очком — на 11-м месте «Востока».
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1.11
|27.10
|16:30
|
Барыс – Динамо Мн
|1 : 2 ОТ
|27.10
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
|5 : 1
|27.10
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|6 : 3
|27.10
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|4 : 3
|27.10
|19:00
|
Нефтехимик – Куньлунь РС
|3 : 4 Б
|27.10
|19:30
|
Сочи – СКА
|5 : 4
|27.10
|19:30
|
Торпедо – Автомобилист
|4 : 2
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