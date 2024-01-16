16 января московский «Спартак» на своем льду арены «Мегаспорт» примет «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Спартак» — «Витязь» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 19.15 мск.

Ознакомиться с ключевыми событиями встречи регулярки КХЛ «Спартак» — «Витязь» можно в матч-центре «СЭ».

«Спартак» тренера Алексея Жамнова находится на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками. «Витязь» Дмитрия Рябыкина располагается на девятой строчке с 38 баллами на Западе. В последний раз команды встречались 30 декабря 2023 года. Тогда подмосковный клуб обыграл красно-белых в овертайме — 5:4 ОТ.

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