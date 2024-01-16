«Сочи» — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
16 января «Сочи» во дворце спорта «Большой» дома примет казанский «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
Видеотрансляция встречи «Сочи» — «Ак Барс» пройдет в прямом эфире на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и в онлайн-сервисе Кинопоиск для всех пользователей с подпиской. Начало — в 19.15 мск.
Ключевые события противостояния регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре «СЭ».
Сочинцы с 34 очками располагаются на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» тренера Зинэтулы Билялетдинова находится на седьмой строчке на «Востоке» с 60 баллами. В последний раз команды встречались 6 сентября 2023 года. Тогда «Сочи» в гостях одержал победу над казанцами — 3:1.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|52
|34
|18
|74
|2
|Авангард
|50
|34
|16
|71
|3
|Сал. Юлаев
|50
|31
|19
|65
|4
|Автомобилист
|53
|29
|24
|64
|5
|Лада
|53
|26
|27
|63
|6
|Трактор
|52
|28
|24
|61
|7
|Ак Барс
|50
|29
|21
|60
|8
|Сибирь
|52
|23
|29
|55
|9
|Нефтехимик
|52
|21
|31
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Адмирал
|50
|15
|35
|41
|12
|Барыс
|50
|16
|34
|40
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|2
|Локомотив
|50
|33
|17
|70
|3
|СКА
|51
|33
|18
|68
|4
|Спартак
|52
|30
|22
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|Северсталь
|50
|25
|25
|57
|7
|ЦСКА
|50
|26
|24
|56
|8
|Динамо Мн
|49
|22
|27
|49
|9
|Витязь
|50
|16
|34
|38
|10
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|16.01
|16:30
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|16.01
|19:00
|
Локомотив – Нефтехимик
|- : -
|16.01
|19:00
|
Торпедо – Металлург Мг
|- : -
|16.01
|19:10
|
Динамо Мн – Куньлунь РС
|- : -
|16.01
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -
|16.01
|19:30
|
Сочи – Ак Барс
|- : -