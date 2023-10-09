В понедельник московский «Спартак» сыграет с «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча пройдет 9 октября на арене «Мегаспорт» в столице, начало — в 19.30 по московскому времени.

Онлайн-платформа «Кинопоиск» покажет видеотрансляцию матча «Спартак» — «Витязь». Начало — в 19.20. Игру также можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте КХЛ.

Ключевые события противостояния «Спартак» — «Витязь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Красно-белые тренера Алексея Жамнова с 20 очками занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Подольска набрал девять баллов и располагается на 11-й строчке.

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