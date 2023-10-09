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Сегодня, 18:30

«Спартак» — «Витязь»: прямая трансляция матча КХЛ

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Спартак» — «Витязь» начнется в 19.20 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Алексей Жамнов.
Алексей Жамнов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В понедельник московский «Спартак» сыграет с «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча пройдет 9 октября на арене «Мегаспорт» в столице, начало — в 19.30 по московскому времени.

Онлайн-платформа «Кинопоиск» покажет видеотрансляцию матча «Спартак» — «Витязь». Начало — в 19.20. Игру также можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте КХЛ.

Ключевые события противостояния «Спартак» — «Витязь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Красно-белые тренера Алексея Жамнова с 20 очками занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Подольска набрал девять баллов и располагается на 11-й строчке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
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«Сочи» — ЦСКА: прямая трансляция матча КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 11 6 25
2 Автомобилист 16 10 6 22
3 Ак Барс 15 10 5 21
4 Лада 17 8 9 20
5 Трактор 16 8 8 18
6 Сал. Юлаев 15 8 7 16
7 Сибирь 15 7 8 16
8 Авангард 14 7 7 16
9 Амур 14 5 9 14
10 Адмирал 14 5 9 12
11 Барыс 15 3 12 11
12 Нефтехимик 14 3 11 9
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 15 11 4 23
2 Локомотив 15 11 4 23
3 Сочи 15 10 5 20
4 Динамо М 15 10 5 20
5 Спартак 16 9 7 20
6 Динамо Мн 14 7 7 16
7 ЦСКА 15 7 8 15
8 Северсталь 14 7 7 15
9 СКА 14 7 7 14
10 Куньлунь РС 18 6 12 13
11 Витязь 15 4 11 9
Результаты / календарь
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9.10 16:30
Барыс – Трактор
 - : -
9.10 19:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
9.10 19:00
Северсталь – Динамо М
 - : -
9.10 19:30
СКА – Куньлунь РС
 - : -
9.10 19:30
Сочи – ЦСКА
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Спартак – Витязь
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