«Спартак» — «Витязь»: прямая трансляция матча КХЛ
Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Спартак» — «Витязь» начнется в 19.20 мск
В понедельник московский «Спартак» сыграет с «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча пройдет 9 октября на арене «Мегаспорт» в столице, начало — в 19.30 по московскому времени.
Онлайн-платформа «Кинопоиск» покажет видеотрансляцию матча «Спартак» — «Витязь». Начало — в 19.20. Игру также можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте КХЛ.
Ключевые события противостояния «Спартак» — «Витязь» будут доступны в матч-центре «СЭ».
Красно-белые тренера Алексея Жамнова с 20 очками занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Подольска набрал девять баллов и располагается на 11-й строчке.
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|11
|6
|25
|2
|Автомобилист
|16
|10
|6
|22
|3
|Ак Барс
|15
|10
|5
|21
|4
|Лада
|17
|8
|9
|20
|5
|Трактор
|16
|8
|8
|18
|6
|Сал. Юлаев
|15
|8
|7
|16
|7
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|8
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|9
|Амур
|14
|5
|9
|14
|10
|Адмирал
|14
|5
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|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|14
|3
|11
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|15
|11
|4
|23
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|3
|Сочи
|15
|10
|5
|20
|4
|Динамо М
|15
|10
|5
|20
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|Северсталь
|14
|7
|7
|15
|9
|СКА
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
|9.10
|16:30
|
Барыс – Трактор
|- : -
|9.10
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|9.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|9.10
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|- : -
|9.10
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|9.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -
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