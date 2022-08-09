«Витязь» разгромил «Спартак» со счетом 8:0 в товарищеском матче
«Витязь» с разгромным счетом обыграл «Спартак» в товарищеском матче.
Подмосковный выиграл со счетом 8:0. Голами отметились Владимир Галузин, Иван Зинченко, Степан Урулин, Александр Яремчук, Владислав Кара, Илья Ануфриев (дубль), Вячеслав Сараев.
После матча была проведена серия буллитов, в которой сильнее оказался «Спартак» — 1:0.
Матч прошел в городе Пересвете, Московская область. Для «Витязя» эта игра стала четвертой в ходе подготовки к чемпионату КХЛ.
Отметим, что «Спартак» играл резервным составом.
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 0:8 (0:1, 0:5, 0:2)
Голы: Галузин — 1 (Яровой), 9:43 — 0:1. Зинченко — 2 (Буцаев, Кара), 21:42 — 0:2. Урулин — 1 (Буцаев), 21:59 — 0:3. Яремчук — 1 (Зинченко, Яровой), 23:19 — 0:4. Кара — 1, 34:47 — 0:5. Ануфриев — 1, 38:32 — 0:6. Ануфриев — 2 (буллит), 45:33 — 0:7. Сараев — 1, 58:52 — 0:8.
Вратари: Куликов (Виноградов, 23:19) — Дорожко.
9 августа. Московская область. База Пересвет.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -