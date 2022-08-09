«Витязь» разгромил «Спартак» со счетом 8:0 в товарищеском матче

«Витязь» с разгромным счетом обыграл «Спартак» в товарищеском матче.

Подмосковный выиграл со счетом 8:0. Голами отметились Владимир Галузин, Иван Зинченко, Степан Урулин, Александр Яремчук, Владислав Кара, Илья Ануфриев (дубль), Вячеслав Сараев.

После матча была проведена серия буллитов, в которой сильнее оказался «Спартак» — 1:0.

Матч прошел в городе Пересвете, Московская область. Для «Витязя» эта игра стала четвертой в ходе подготовки к чемпионату КХЛ.

Отметим, что «Спартак» играл резервным составом.

Хоккей

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«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 0:8 (0:1, 0:5, 0:2)

Голы: Галузин — 1 (Яровой), 9:43 — 0:1. Зинченко — 2 (Буцаев, Кара), 21:42 — 0:2. Урулин — 1 (Буцаев), 21:59 — 0:3. Яремчук — 1 (Зинченко, Яровой), 23:19 — 0:4. Кара — 1, 34:47 — 0:5. Ануфриев — 1, 38:32 — 0:6. Ануфриев — 2 (буллит), 45:33 — 0:7. Сараев — 1, 58:52 — 0:8.

Вратари: Куликов (Виноградов, 23:19) — Дорожко.

9 августа. Московская область. База Пересвет.