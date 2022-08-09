Трямкин о критике трансферов «Автомобилиста»: «Сами бы попробовали заняться селекцией»

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин поделился мнением о критике по поводу трансферной политики екатеринбургского клуба.

«Критиковать легче всего. Сами бы попробовали заняться селекцией», — приводит слова Трямкина Metaratings.ru.

Ранее с критикой трансферной политики «Автомобилиста» выступил бывший менеджер клуба Леонид Вайсфельд. Он заявил, что клуб берет неплохих игроков, но «совершенно непонятно, по какому принципу комплектуется».

9 августа «Автомобилист» обыграл «Амур» в предсезонном матче в рамках Мемориале памяти Ивана Ромазана — 2:0.