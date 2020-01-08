«Спартак» в овертайме проиграл «Йокериту»

«Спартак» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме проиграл «Йокериту» (2:3 ОТ).

Для красно-белых это поражение стало четвертым в пяти последних встречах, финская команда одержала четвертую победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Малыхин — 6 (бол.), 10:47 — 1:0. Йенсен — 8 (Хаапала), 13:02 — 1:1. Кутейкин — 4 (Даугавиньш, Зубов), 18:46 — 2:1. Йенсен — 9 (Йоэнсуу, Регин), 27:44 — 2:2. Леписто — 6 (Хаапала, Норман), 61:39 — 2:3.

Вратари: Беспалов — Калниньш.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (8+3+11+0) — 33 (11+10+11+1).

Судьи: Белов, Франо.

8 января. Москва. «ЦСКА Арена». 8497 зрителей.