СКА разгромил «Спартак» и обеспечил себе место в плей-офф

СКА выиграл у «Спартака» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Благодаря этой победе команда обеспечила себе место в плей-офф.

Шайбы забрасывали Лукас Бенгтссон, Йоонас Кеммпайнен, Иван Морозов, Евгений Кетов и Антон Бурдасов.

СКА набрал 70 очков и занимает второе место на Западе. У «Спартака» 52 очка и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

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