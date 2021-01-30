СКА разгромил «Спартак» и обеспечил себе место в плей-офф
19:12
СКА выиграл у «Спартака» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Благодаря этой победе команда обеспечила себе место в плей-офф.
Шайбы забрасывали Лукас Бенгтссон, Йоонас Кеммпайнен, Иван Морозов, Евгений Кетов и Антон Бурдасов.
СКА набрал 70 очков и занимает второе место на Западе. У «Спартака» 52 очка и девятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю