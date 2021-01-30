«Локомотив» вышел в плей-офф Кубка Гагарина

«Локомотив» гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

Это стало известно после того, как СКА в основное время победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (5:0). При этом команда из Санкт-Петербурга также гарантировала себе попадание в плей-офф.

Ранее от Западной конференции в плей-офф вышел только ЦСКА. На Востоке известны уже четыре участника: «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Металлург».