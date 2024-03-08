«Спартак» сыграет с «Северсталью» в первом раунде плей-офф КХЛ 8 марта

«Спартак» встретится с «Северсталью» в рамках пятого матча первого раунда плей-офф КХЛ в пятницу, 8 марта. Игра состоится в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня Кубка Гагарина. За ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Северсталь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Противостояния Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует платная онлайн-платформа «Кинопоиск».

Счет в серии — 3-1 в пользу красно-белых.

Расписание игр четвертьфинала Западной конференции между «Спартаком» и «Северсталью» читайте в нашем материале.

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