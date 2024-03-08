«Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в первом раунде плей-офф КХЛ 8 марта

«Ак Барс» примет «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ в пятницу, 8 марта. Игра состоится в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня Кубка Гагарина. Ключевые события противостояния «Ак Барс» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Татарстана смогут посмотреть трансляцию матча на телеканале «ТНВ Татарстан».

Счет в серии — 3:1 в пользу команды из Екатеринбурга.

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