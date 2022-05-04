«Спартак» подписал контракт с защитником Хайруллиным

«Спартак» оформил сделку с клубом ВХЛ, новокузнецким «Металлургом».

Как сообщает пресс-служба клуба, в обмен на нападающего Илью Авраменко из воскресенского «Химика», в систему «Спартака» перешел защитник Тимур Хайруллин. С игроком подписан двусторонний контракт на два года.

22-летний Хайруллин в сезоне ВХЛ-2021/22 в составе «Металлурга» из Новокузнецка набрал 17 (2+15) очков в 51 матче.