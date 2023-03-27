«Спартак» планирует подписать нападающего Морозова из «Вегаса»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» планирует подписать нападающего Ивана Морозова из «Вегаса».

Московский клуб получил права на игрока прошлым летом в результате обмена со СКА. Морозов в этом сезоне выступает в фарм-клубе «Вегаса».

В фарм-клуб 22-летний хоккеист был отправлен в октябре 2022 года. В этом сезоне он провел 50 игр, набрав 13 (6+7) очков.